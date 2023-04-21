Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Карловацкая жупания
  4. Opcina Plaski

Земельные участки в Opcina Plaski, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Jezero I, Хорватия
Земельные участки
Jezero I, Хорватия
35 012 м²
€ 115,000
В центральной части континентальной Хорватии находится строительный участок 35 012 м2. Он ра…
Realting.com
Перейти