Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Хорватия
  4. Opcina Pasman

Земельные участки в Opcina Pasman, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Pasman, Хорватия
Земельные участки
Pasman, Хорватия
Площадь 1 406 м²
Продается земля под застройку на острове Пашман (Pašman) в районе Сольница. Площадь суши сос…
€267,000
Realting.com
Перейти