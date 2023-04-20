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Земельные участки в Opcina Orebic, Хорватия

5 объектов найдено
Земельные участки в Postup, Хорватия
Земельные участки
Postup, Хорватия
158 155 м²
€ 950,000
Сельскохозяйственные угодья с видом на море, 15 га, Оребич, Пелешац Большой участок земли пл…
Земельные участки в Loviste, Хорватия
Земельные участки
Loviste, Хорватия
1 150 м²
€ 172,000
Building plot 1150 m2 with unfinished building, Lovište, Orebić, Pelješac A building plot of…
Земельные участки в Postup, Хорватия
Земельные участки
Postup, Хорватия
158 155 м²
€ 950,000
Пелешац, сельскохозяйственные угодья площадью 158 515 м2 (в природе леса) на высоком плато н…
Земельные участки в Kuciste, Хорватия
Земельные участки
Kuciste, Хорватия
10 897 м²
€ 545,000
Пелешац, южная сторона, сельскохозяйственная земля 10 897 м2, в первом ряду у моря с прямым …
Земельные участки в Orebic, Хорватия
Земельные участки
Orebic, Хорватия
1 658 м²
€ 207,500
Земля под застройку с видом на море, Подгорье, Оребич Площадь 1658 м2 расположена в Подгорье…
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