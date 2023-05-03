Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания

Земельные участки в Opcina Okrug, Хорватия

5 объектов найдено
Земельные участки в Okrug Gornji, Хорватия
Земельные участки
Okrug Gornji, Хорватия
1 900 м²
€ 570,000
Чиово, Округ Горни, участок под застройку ок. 1900 м2. Учитывая площадь, он предлагает разл…
Земельные участки в Okrug Gornji, Хорватия
Земельные участки
Okrug Gornji, Хорватия
805 м²
€ 177,100
Чиово, Округ Горни - Планиковица Площадь участка: 805м2 Размеры земельного участка: около …
Земельные участки в Okrug Gornji, Хорватия
Земельные участки
Okrug Gornji, Хорватия
1 249 м²
€ 180,000
Чиово, округ, участок под застройку 1249 м2, правильной формы, идеально подходит для строите…
Земельные участки в Okrug Gornji, Хорватия
Земельные участки
Okrug Gornji, Хорватия
1 467 м²
€ 366,750
Трогир, Чиово - Округ Горни Земля под застройкуПлощадь участка: 1,467 м…
Земельные участки в Okrug Gornji, Хорватия
Земельные участки
Okrug Gornji, Хорватия
1 263 м²
€ 126,300
Трогир, Чиово - Округ Доньи Земля под застройкуПлощадь участка: 1.263м2…
Realting.com
Перейти