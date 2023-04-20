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Земельные участки в Opcina Nerezisca, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в Nerezisca, Хорватия
Земельные участки
Nerezisca, Хорватия
1 098 м²
€ 90,000
Строительный участок Нережишча, Брач, 1098 м2 Этот привлекательный строительный участок обще…
Земельные участки в Dracevica, Хорватия
Земельные участки
Dracevica, Хорватия
5 500 м²
€ 650,000
Добро пожаловать в самую южную точку Далмации и в самый конец Адриатического побережья, Чили…
Земельные участки в Nerezisca, Хорватия
Земельные участки
Nerezisca, Хорватия
12 860 м²
€ 167,180
Брач, Нережишча, пахотная земля 12 860 м2, всего в 200 м от населенного пункта. Длина прибл…
Земельные участки в Nerezisca, Хорватия
Земельные участки
Nerezisca, Хорватия
1 420 м²
€ 78,210
Земля под застройку внутри здания. населенные пункты 1420 м2. В нескольких метрах от главной…
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