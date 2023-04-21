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Земельные участки в Opcina Muc, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Gornji Muc, Хорватия
Земельные участки
Gornji Muc, Хорватия
43 351 м²
€ 1,300,530
Муч, земля под застройку общей площадью 43.351 м2, расположенная в незастроенной части строи…
Земельные участки в Gornji Muc, Хорватия
Земельные участки
Gornji Muc, Хорватия
3 108 м²
€ 30,000
Мук, Гиздавак Земля под застройку 3108 м2 в бизнес-производственной зоне; деловые цели Биз…
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