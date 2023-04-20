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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Opcina Milna
Земельные участки в Opcina Milna, Хорватия
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11 объектов найдено
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Земельные участки
Milna, Хорватия
€ 916,000
Продается участок под застройку, площадью 5230 м2, расположенный в поселке Милна на острове …
Земельные участки
Milna, Хорватия
€ 880,200
Продается строительный участок, расположенный на западной стороне острова Брач, всего в 60 м…
Земельные участки
Milna, Хорватия
€ 330,000
Продается строительный участок, расположенный на холме недалеко от Милны, всего в 200 м от м…
Земельные участки
Milna, Хорватия
7 216 м²
Цена по запросу
Брач, Милна, участок под застройку 7216м2. Земля расположена на юго-западной стороне остров…
Земельные участки
Milna, Хорватия
3 547 м²
€ 110,000
Милна, продаем оливковую рощу 3547м2 с узаконенным домом 23м2 (кухня 7м2, ванная 3,6м2, клад…
Земельные участки
Milna, Хорватия
31 824 м²
Цена по запросу
Вис, МилнаПродается сельскохозяйственная земля 31 824м2, расположенная в 300 м от прекрасног…
Земельные участки
Milna, Хорватия
17 699 м²
Цена по запросу
Брач - Милна. Земля под застройку на острове Брач, для строительства отелей и туристических …
Земельные участки
Milna, Хорватия
7 500 м²
€ 75,000
Милна, Брач - вдоль объездной дороги в Милне на острове Брач мы продаем участок 7500м2 - сел…
Земельные участки
Milna, Хорватия
6 200 м²
€ 62,000
Милна, БрачМы продаем сельскохозяйственные угодья вдоль дороги 6200м2.www.biliskov.com ID: 6868-1
Земельные участки
Milna, Хорватия
5 230 м²
€ 915,250
Брач, Милна, земля под застройку 5230 м2 в зоне М1 для строительства жилых и коммерческих зд…
Земельные участки
Bobovisca, Хорватия
11 000 м²
€ 199,000
Island of Brac, Milna - Bobovišće, land area of 11.000 m2, of which 3.600m2 is constructed. …
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