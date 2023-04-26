Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. община Медулин

Земельные участки в община Медулин, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Медулин, Хорватия
Земельные участки
Медулин, Хорватия
€ 420
Земельные участки в Медулин, Хорватия
Земельные участки
Медулин, Хорватия
€ 390
медулин Строительный участок ок. 1100m2 с прекрасным видом на море ISTRIA – ХОРВАТИЯ &nb…
Земельные участки в Premantura, Хорватия
Земельные участки
Premantura, Хорватия
102 000 м²
€ 20,400,000
Истрия, залив Медулин, остров 0,162 км2. Необитаемый остров в заливе Медулин, на юге Истрии…
Realting.com
Перейти