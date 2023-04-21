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Земельные участки в община Марчана, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Marcana, Хорватия
Земельные участки
Marcana, Хорватия
€ 1,252,000
Земельные участки в Kavran, Хорватия
Земельные участки
Kavran, Хорватия
455 м²
€ 54,600
Истарска Жупания, Кавран, деревня в 9 км к юго-востоку от Марчаны, идеальное место для отдых…
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