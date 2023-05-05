Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. община Лижньян

Земельные участки в община Лижньян, Хорватия

6 объектов найдено
Земельные участки в Liznjan, Хорватия
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
€ 230
Земельные участки в Liznjan, Хорватия
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
€ 855,000
Земельные участки в Liznjan, Хорватия
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
€ 425,000
Земельные участки в Liznjan, Хорватия
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
Площадь 70 000 м²
€ 5,000,000
Земельные участки в Sisan, Хорватия
Земельные участки
Sisan, Хорватия
Площадь 16 000 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Liznjan, Хорватия
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
Площадь 8 418 м²
€ 1,161,684
Realting.com
Перейти