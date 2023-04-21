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Земельные участки в община Лечевица, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Radosic, Хорватия
Земельные участки
Radosic, Хорватия
4 593 м²
€ 160,755
Лечевица, Радошич, участок под застройку 4593м2. Земельный участок находится в рамках Плана…
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