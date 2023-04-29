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Земельные участки в Opcina Lastovo, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Lastovo, Хорватия
Земельные участки
Lastovo, Хорватия
€ 399,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!! Продается уникальный сельскохозяйственный участок, площадь…
Земельные участки в Zaklopatica, Хорватия
Земельные участки
Zaklopatica, Хорватия
5 185 м²
€ 250,000
Ластово, Заклопатица, участок под жилую застройку общей площадью 5185м2. Часть участка площ…
Земельные участки в Lastovo, Хорватия
Земельные участки
Lastovo, Хорватия
400 м²
€ 78,000
Ластово, Скривена лукапродажа участка под застройку на острове Ластово, в поселке (бухте) Ск…
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