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Земельные участки в община Кршан, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Potpican, Хорватия
Земельные участки
Potpican, Хорватия
2 911 м²
€ 58,220
Строительный участок для строительства нескольких домов, 2.911m2, Чепич, Истрия Участок под …
Земельные участки в Potpican, Хорватия
Земельные участки
Potpican, Хорватия
7 017 м²
€ 140,340
Строительный участок для строительства нескольких домов, 7.017 м2, Чепич, Истрия Большой стр…
Земельные участки в Potpican, Хорватия
Земельные участки
Potpican, Хорватия
9 928 м²
€ 195,000
Инвестиции в строительство нескольких жилых домов, 9,928 м2, Чепич, Истрия Эти участки здани…
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