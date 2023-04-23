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Земельные участки в община Клис, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Klis, Хорватия
Земельные участки
Klis, Хорватия
3 708 м²
€ 280,000
Земля под застройку, Клис, площадь 3708 м2 Земельный участок площадью 3708 м2 расположен нед…
Земельные участки в Klis, Хорватия
Земельные участки
Klis, Хорватия
14 163 м²
€ 280,000
Клис, земля под застройку 14 163 м2 в жилой и деловой зоне. Он расположен в непосредственно…
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