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Земельные участки в Opcina Kali, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Kali, Хорватия
Земельные участки
Kali, Хорватия
1 343 м²
€ 268,600
На острове Углян, в городе Кали, есть жилой участок 1343 м2. На природе он состоит из двух у…
Земельные участки в Kali, Хорватия
Земельные участки
Kali, Хорватия
721 м²
€ 109,900
I23113 Задарская улица
Realting.com
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