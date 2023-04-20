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Земельные участки в Opcina Jelsa, Хорватия

7 объектов найдено
Земельные участки в Хумац, Хорватия
Земельные участки
Хумац, Хорватия
€ 250,000
Продаетский склад застройку с разрешением на строителство роскошной виллы. Согласно запланан…
Земельные участки в Хумац, Хорватия
Земельные участки
Хумац, Хорватия
11 748 м²
€ 234,960
Сельскохозяйственные угодья у моря и с видом на море, Елса, залив Прапатна, 11,748 м2 Рядом …
Земельные участки в Svirce, Хорватия
Земельные участки
Svirce, Хорватия
17 698 м²
€ 1,061,880
Хвар, красивый участок под застройку 17,700 м2 в первом ряду от моря, на южных склонах Хвара…
Земельные участки в Хумац, Хорватия
Земельные участки
Хумац, Хорватия
2 195 м²
€ 350,000
ХВАР, ГРОМИН ДОЛАК на южных склонах Хвара, к востоку от Завала, под застройку 1955м2 в зоне …
Земельные участки в Хумац, Хорватия
Земельные участки
Хумац, Хорватия
5 446 м²
€ 690,000
Остров Хвар - Елса, привлекательная земля под застройку первого ряда до моря в бухте Прапатн…
Земельные участки в Елса, Хорватия
Земельные участки
Елса, Хорватия
850 м²
€ 250,000
Хвар ПокривеникПродается земля под застройку 850 м2Рядом с пляжем. Зона смешанной застройки,…
Земельные участки в Zastrazisce, Хорватия
Земельные участки
Zastrazisce, Хорватия
39 000 м²
€ 136,000
Мы занимаемся посредничеством в продаже земли за пределами строительной площадки в Zastražiš…
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