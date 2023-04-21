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Земельные участки в Opcina Jelenje, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Jelenje, Хорватия
Земельные участки
Jelenje, Хорватия
2 188 м²
€ 105,000
Земля под застройку, 2188 м2, Еленье, Риека Земля под застройку 2188 м2 находится в Еленье. …
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