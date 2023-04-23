Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Дубровницко-Неретванская жупания
  4. Opcina Janjina

Земельные участки в Opcina Janjina, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Drace, Хорватия
Земельные участки
Drace, Хорватия
2 626 м²
€ 761,000
Строительство земли первого ряда до моря, 2626 м2, Драце В тихой и живописной части острова …
Земельные участки в Sreser, Хорватия
Земельные участки
Sreser, Хорватия
827 м²
€ 50,000
Sreser, Janjina, земля под застройкупродаем 3 участка общей площадью 827м2.Участок находится…
Realting.com
Перейти