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Земельные участки с видом на море в Opcina Gradac, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Podaca, Хорватия
Земельные участки
Podaca, Хорватия
4 000 м²
€ 1,000,000
Градац - Подаца, участок под застройку.Продается красивый земельный участок под застройку у …
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