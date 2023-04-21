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Земельные участки в община Фажана, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Фажана, Хорватия
Земельные участки
Фажана, Хорватия
€ 920,000
Земельные участки в Фажана, Хорватия
Земельные участки
Фажана, Хорватия
5 134 м²
€ 821,440
Building plot in T-2 zone, 350 m from the beach, Pula, Štinjan, 5134 m2 Building land for to…
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