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Земельные участки в община Дугополье, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Dugopolje, Хорватия
Земельные участки
Dugopolje, Хорватия
4 715 м²
€ 480,000
Дугополье, земельный участок 4715 м2 в экономической зоне Поди - Дугополье; - производственн…
Земельные участки в Koprivno, Хорватия
Земельные участки
Koprivno, Хорватия
2 006 м²
€ 180,540
Строительство земель в экономической зоне, 2006 м2, Дугополье Земля под застройку с ровной м…
Земельные участки в Koprivno, Хорватия
Земельные участки
Koprivno, Хорватия
800 м²
€ 45,000
Земля под застройку, Клис, 800 м2 Земля под застройку регулярной формы 800 м2 расположена в …
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