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Земельные участки в Opcina Dicmo, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Kraj, Хорватия
Земельные участки
Kraj, Хорватия
7 001 м²
€ 350,000
Dicmo, участки под застройку 7001м2В тихом месте, в окружении нетронутой природы, мы продаем…
Земельные участки в Prisoje, Хорватия
Земельные участки
Prisoje, Хорватия
8 000 м²
€ 320,000
Dicmo- PrisojeМы продаем участок площадью 8000 м2, из которых 2000 м2 предназначены для стро…
Земельные участки в Dicmo, Хорватия
Земельные участки
Dicmo, Хорватия
1 100 м²
€ 60,500
DICMO, PRISOJE, земля под застройку площадью 4946 м2 в зоне M1, разделенная на 4 участка, ка…
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