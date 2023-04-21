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Земельные участки в Opcina Brela, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Брела, Хорватия
Земельные участки
Брела, Хорватия
1 850 м²
€ 315,000
БРЕЛА, смешанный участок под застройку 1850 м2. Участок расположен над главной дорогой с пр…
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