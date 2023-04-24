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Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Opcina Bol
Земельные участки в Opcina Bol, Хорватия
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5 объектов найдено
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Земельные участки
Bol, Хорватия
1 180 м²
€ 200,000
Брач, Бол, сельскохозяйственная земля 1180 м2 примерно в 200 м от моря и пляжа Златни Рат. …
Земельные участки
Bol, Хорватия
4 000 м²
€ 1,500,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО является посредником в продаже земли под застройку на острове Бол, общей площа…
Земельные участки
Bol, Хорватия
1 750 м²
€ 200,000
Брач, Бол Земельный участок в зоне хозяйственного использования - хозяйственная, подсобная …
Земельные участки
Bol, Хорватия
950 м²
€ 475,000
BRAC, Бол, земля под застройку (М1 - преимущественно жилая зона. Разрешено строительство: от…
Земельные участки
Bol, Хорватия
524 м²
€ 262,000
Мы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО осуществляем посредничество при продаже земли под застройку на острове Бол …
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