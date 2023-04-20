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Земельные участки в Opcina Blato, Хорватия

6 объектов найдено
Земельные участки в Blato, Хорватия
Земельные участки
Blato, Хорватия
2 452 м²
€ 168,000
2 участка земли, один из которых 1-й ряд к морю, Gršćica, Korčula На острове Корчула, в зали…
Земельные участки в Potirna, Хорватия
Земельные участки
Potirna, Хорватия
340 м²
€ 120,000
Участок под застройку 340 м2 с видом на море, Три Порт, Корчула Участок под застройку 340 м2…
Земельные участки в Blato, Хорватия
Земельные участки
Blato, Хорватия
2 079 м²
€ 270,000
Building land by the sea, 2,079 m2, Prigradica, island of Korčula The building land with a t…
Земельные участки в Potirna, Хорватия
Земельные участки
Potirna, Хорватия
2 375 м²
€ 285,000
земля под застройку 2375м2 в 3-м ряду от моря, в 80м от пляжа. Вся земля находится под сосно…
Земельные участки в Blato, Хорватия
Земельные участки
Blato, Хорватия
420 м²
€ 160,000
Земельный участок с видом на море, 420 м2, Приградика Редкий участок земли расположен в Приг…
Земельные участки в Blato, Хорватия
Земельные участки
Blato, Хорватия
2 858 м²
€ 99,000
Земля со строительством и видом, 2852 м2, Приградика Редкая возможность на просторном участк…
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