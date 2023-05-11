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Земельные участки в Opcina Bistra, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в Bukovje Bistransko, Хорватия
Земельные участки
Bukovje Bistransko, Хорватия
Площадь 1 191 м²
€ 84,000
Земельные участки в Donja Bistra, Хорватия
Земельные участки
Donja Bistra, Хорватия
Площадь 4 219 м²
€ 21,000
Земельные участки в Bukovje Bistransko, Хорватия
Земельные участки
Bukovje Bistransko, Хорватия
Площадь 4 589 м²
€ 45,000
Земельные участки в Donja Bistra, Хорватия
Земельные участки
Donja Bistra, Хорватия
Площадь 3 614 м²
€ 18,000
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