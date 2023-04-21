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Земельные участки в Opcina Bilice, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Bilice, Хорватия
Земельные участки
Bilice, Хорватия
4 033 м²
€ 403,300
Земля под застройку, Врулье Билице, 4 033 м2 Участок под застройку состоит из 2 участков общ…
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