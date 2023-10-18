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Земельные участки в Омиш, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Омиш, Хорватия
Земельные участки
Омиш, Хорватия
Площадь 1 500 м²
ОМИШ, НЕМИРА, участок 1500 м2 вдоль дороги, правильной формы (прямоугольник), в районе застр…
€270,000
Realting.com
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