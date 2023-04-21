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Земельные участки в Нови-Винодолски, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Нови-Винодолски, Хорватия
Земельные участки
Нови-Винодолски, Хорватия
856 м²
€ 150,000
Цриквеница-Винодол Ривьера Продаются 2 красивых, небольших урбанизированных участка в зоне …
Земельные участки в Нови-Винодолски, Хорватия
Земельные участки
Нови-Винодолски, Хорватия
778 м²
€ 150,000
КУПИТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО СТРАНЫ, НОВИ ВИНОДОЛЬСКИЙ Продажа земельных участков в отличном месте …
Земельные участки в Нови-Винодолски, Хорватия
Земельные участки
Нови-Винодолски, Хорватия
657 м²
€ 130,000
КУПИТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, НОВИ ВИНОДОЛЬСКИЙ Земля на продажу в отличном месте в Нови Винодольск…
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