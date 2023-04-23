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Земельные участки в Municipality of Rugvica, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Hruscica, Хорватия
Земельные участки
Hruscica, Хорватия
3 073 м²
€ 170,000
I25193 Санделичи
Земельные участки в Novaki Oborovski, Хорватия
Земельные участки
Novaki Oborovski, Хорватия
3 910 м²
€ 40
SALE, LAND 3,910m2, RUGVICA, NOVAKI OBOROVSKI, approx. 2,600 BRP The plot in question is mos…
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