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Земельные участки в Municipality of Kolan, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Mandre, Хорватия
Земельные участки
Mandre, Хорватия
Площадь 83 000 м²
The island of Pag, agricultural land with an area of 83.000 m2, on the western side of the i…
€1,10 млн
Realting.com
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