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Земельные участки в Меткович, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Меткович, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Меткович, Хорватия
Площадь 13 441 м²
Земельный участок 13441 м2, Меткович, Дубровацко – Неретванска Участок под застройку 13441 м…
€500,000
Realting.com
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