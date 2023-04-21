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Земельные участки в Krk, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Krk, Хорватия
Земельные участки
Krk, Хорватия
9 657 м²
€ 1,351,980
Земля под застройку для туристических целей T2 в городе Крк, Политин, 9 657 м2 Земля, распол…
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