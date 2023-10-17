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Земельные участки в Корчула, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Корчула, Хорватия
Земельные участки
Корчула, Хорватия
Площадь 10 897 м²
Пелешац, южная сторона, сельскохозяйственная земля 10 897 м2, в первом ряду у моря с прямым …
€545,000
Realting.com
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