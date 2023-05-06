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Земельные участки в Карловацкая жупания, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Карловац, Хорватия
Земельные участки
Карловац, Хорватия
Площадь 5 848 м²
€ 409,360
Realting.com
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