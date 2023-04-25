Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Sesvete

Земельные участки в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия

5 объектов найдено
Земельные участки в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Земельные участки
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3 491 м²
€ 250,000
I25460 Željeznička
Земельные участки в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Земельные участки
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
1 334 м²
€ 150,000
I25459 Željeznička
Земельные участки в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Земельные участки
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
448 м²
€ 179,000
I25113 Kašinska
Земельные участки в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Земельные участки
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3 535 м²
€ 130,000
I22543 Zagrebačka cesta
Земельные участки в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Земельные участки
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
831 м²
€ 49,500
I21686 Ivana Šimunovića
Realting.com
Перейти