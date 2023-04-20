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Земельные участки в Grad Zapresic, Хорватия

17 объектов найдено
Земельные участки в Ivanec Bistranski, Хорватия
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
2 851 м²
€ 280,000
I25536 Susedgradski vidikovec
Земельные участки в Ivanec Bistranski, Хорватия
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
8 538 м²
€ 854,800
I25120 Улица Хрватская бранителья
Земельные участки в Ivanec Bistranski, Хорватия
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
709 м²
€ 270,000
I24988 Подсудская алейя
Земельные участки в Ivanec Bistranski, Хорватия
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
1 884 м²
€ 580,000
I24854 Костанек
Земельные участки в Ivanec Bistranski, Хорватия
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
2 549 м²
€ 80,000
ЗДАНИЕ ЗЕМЛИ 2549m2, GAJNICE, УЛИЦА ДУБРАВИКИ. Земля расположена рядом с дорогой, на тихой т…
Земельные участки в Запрешич, Хорватия
Земельные участки
Запрешич, Хорватия
1 262 м²
€ 99,000
I24676 Sutinska vrela
Земельные участки в Ivanec Bistranski, Хорватия
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
3 035 м²
€ 238,000
I23989 Lučko
Земельные участки в Ivanec Bistranski, Хорватия
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
1 486 м²
€ 400,000
I24006 Франье Лучича
Земельные участки в Запрешич, Хорватия
Земельные участки
Запрешич, Хорватия
6 980 м²
€ 585,000
I23847 Ивана Венкла
Земельные участки в Ivanec Bistranski, Хорватия
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
3 934 м²
€ 110,000
Сосед, 700 м от Aleja Bologna Три участка общей площадью 3934 м2. Отдельные площади состав…
Земельные участки в Ivanec Bistranski, Хорватия
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
2 231 м²
€ 200,000
I22453
Земельные участки в Ivanec Bistranski, Хорватия
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
2 336 м²
€ 163,520
I22025 Улица Мирка Бедека
Земельные участки в Ivanec Bistranski, Хорватия
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
714 м²
€ 70,000
I21561 Бански Виногради
Земельные участки в Ivanec Bistranski, Хорватия
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
4 757 м²
€ 400,000
Podsused Красивый участок под застройку 4.700м2 на соседних склонах с видом на весь Загреб …
Земельные участки в Ivanec Bistranski, Хорватия
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
6 400 м²
€ 210,000
Борцек, Русисак Сельскохозяйственная земля 6400 м2. Земля имеет небольшой уклон и полна ве…
Земельные участки в Запрешич, Хорватия
Земельные участки
Запрешич, Хорватия
900 м²
€ 54,000
I07018
Земельные участки в Ivanec Bistranski, Хорватия
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
6 340 м²
€ 507,281
I16106 Unčanska
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