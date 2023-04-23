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Земельные участки в Задар, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в Crno, Хорватия
Земельные участки
Crno, Хорватия
1 913 м²
€ 498,000
Строительный участок ( M ) с видом на море и город, 1913 м2, Задар На окраине города Задар н…
Земельные участки в Kozino, Хорватия
Земельные участки
Kozino, Хорватия
1 331 м²
€ 119,000
Кожа Сельскохозяйственная земля площадью 1331 м2 недалеко от города Кожино, на которой нахо…
Земельные участки в Crno, Хорватия
Земельные участки
Crno, Хорватия
372 м²
€ 199,000
Строительный участок, 150 м от моря, Задар, Карма, 372 м2 В Арбанаси, Задар, строительный уч…
Земельные участки в Ист, Хорватия
Земельные участки
Ист, Хорватия
1 891 м²
€ 180,000
Земля, недалеко от моря, жилое использование, 1891 м2, остров Ист, В непосредственной близос…
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