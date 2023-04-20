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Земельные участки в Забок, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Spickovina, Хорватия
Земельные участки
Spickovina, Хорватия
5 507 м²
€ 165,000
I24026 Дубрава Забочка
Земельные участки в Spickovina, Хорватия
Земельные участки
Spickovina, Хорватия
3 540 м²
€ 120,000
I22876 Дубрава Забочка
Земельные участки в Grabrovec, Хорватия
Земельные участки
Grabrovec, Хорватия
2 014 м²
€ 90,000
I22542 Каштельский пут
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