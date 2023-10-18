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Земельные участки в Врбовец, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Cerje, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Cerje, Хорватия
Площадь 10 465 м²
I26261 Грушковица, Каменица
€50,000
Realting.com
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