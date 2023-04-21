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Земельные участки в Город Воднян, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Воднян, Хорватия
Земельные участки
Воднян, Хорватия
€ 792,000
ВОДНЬЯН Оливковая плантация с 4,4 га и 1100 оливковых деревьев ISTRIA – ХОРВАТИЯ   …
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