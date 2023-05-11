Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Земельные участки в Grad Trogir, Хорватия
Очистить
28 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Земельные участки
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
€ 1,800,000
Земельные участки
Drvenik Veliki, Хорватия
1 780 м²
€ 62,300
Земельные участки
Drvenik Veliki, Хорватия
737 м²
€ 25,795
Земельные участки
Drvenik Veliki, Хорватия
1 259 м²
€ 44,065
Земельные участки
Трогир, Хорватия
€ 730,000
Земельные участки
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
€ 1,300,000
Земельные участки
Трогир, Хорватия
€ 400,000
Земельные участки
Трогир, Хорватия
1 413 м²
€ 565,200
Земельные участки
Divulje, Хорватия
3 973 м²
€ 1,589,200
Земельные участки
Divulje, Хорватия
1 465 м²
€ 293,000
Земельные участки
Divulje, Хорватия
1 080 м²
€ 259,200
Земельные участки
Трогир, Хорватия
1 308 м²
€ 327,000
Земельные участки
Трогир, Хорватия
1 235 м²
€ 308,750
Земельные участки
Трогир, Хорватия
570 м²
€ 142,500
Земельные участки
Mastrinka, Хорватия
3 356 м²
€ 536,960
Земельные участки
Divulje, Хорватия
3 142 м²
€ 722,660
Земельные участки
Трогир, Хорватия
573 м²
€ 215,000
Земельные участки
Plano, Хорватия
7 365 м²
€ 294,600
Земельные участки
Трогир, Хорватия
734 м²
€ 170,000
Земельные участки
Трогир, Хорватия
1 600 м²
€ 240,000
Земельные участки
Mastrinka, Хорватия
23 220 м²
€ 2,391,660
Земельные участки
Zedno, Хорватия
976 м²
€ 175,680
Земельные участки
Трогир, Хорватия
2 500 м²
€ 200,000
Земельные участки
Mastrinka, Хорватия
1 027 м²
Цена по запросу
Земельные участки
Трогир, Хорватия
3 444 м²
€ 350,000
Земельные участки
Divulje, Хорватия
1 180 м²
€ 413,000
Земельные участки
Plano, Хорватия
4 170 м²
€ 437,850
Земельные участки
Drvenik Veliki, Хорватия
418 м²
€ 167,200
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты