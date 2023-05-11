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Земельные участки в Grad Trogir, Хорватия

28 объектов найдено
Земельные участки в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Земельные участки
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
€ 1,800,000
Земельные участки в Drvenik Veliki, Хорватия
Земельные участки
Drvenik Veliki, Хорватия
Площадь 1 780 м²
€ 62,300
Земельные участки в Drvenik Veliki, Хорватия
Земельные участки
Drvenik Veliki, Хорватия
Площадь 737 м²
€ 25,795
Земельные участки в Drvenik Veliki, Хорватия
Земельные участки
Drvenik Veliki, Хорватия
Площадь 1 259 м²
€ 44,065
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
€ 730,000
Земельные участки в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Земельные участки
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
€ 1,300,000
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
€ 400,000
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
Площадь 1 413 м²
€ 565,200
Земельные участки в Divulje, Хорватия
Земельные участки
Divulje, Хорватия
Площадь 3 973 м²
€ 1,589,200
Земельные участки в Divulje, Хорватия
Земельные участки
Divulje, Хорватия
Площадь 1 465 м²
€ 293,000
Земельные участки в Divulje, Хорватия
Земельные участки
Divulje, Хорватия
Площадь 1 080 м²
€ 259,200
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
Площадь 1 308 м²
€ 327,000
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
Площадь 1 235 м²
€ 308,750
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
Площадь 570 м²
€ 142,500
Земельные участки в Mastrinka, Хорватия
Земельные участки
Mastrinka, Хорватия
Площадь 3 356 м²
€ 536,960
Земельные участки в Divulje, Хорватия
Земельные участки
Divulje, Хорватия
Площадь 3 142 м²
€ 722,660
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
Площадь 573 м²
€ 215,000
Земельные участки в Plano, Хорватия
Земельные участки
Plano, Хорватия
Площадь 7 365 м²
€ 294,600
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
Площадь 734 м²
€ 170,000
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
Площадь 1 600 м²
€ 240,000
Земельные участки в Mastrinka, Хорватия
Земельные участки
Mastrinka, Хорватия
Площадь 23 220 м²
€ 2,391,660
Земельные участки в Zedno, Хорватия
Земельные участки
Zedno, Хорватия
Площадь 976 м²
€ 175,680
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
Площадь 2 500 м²
€ 200,000
Земельные участки в Mastrinka, Хорватия
Земельные участки
Mastrinka, Хорватия
Площадь 1 027 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
Площадь 3 444 м²
€ 350,000
Земельные участки в Divulje, Хорватия
Земельные участки
Divulje, Хорватия
Площадь 1 180 м²
€ 413,000
Земельные участки в Plano, Хорватия
Земельные участки
Plano, Хорватия
Площадь 4 170 м²
€ 437,850
Земельные участки в Drvenik Veliki, Хорватия
Земельные участки
Drvenik Veliki, Хорватия
Площадь 418 м²
€ 167,200
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