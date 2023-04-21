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Земельные участки в Свети-Иван-Зелина, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Свети-Иван-Зелина, Хорватия
Земельные участки
Свети-Иван-Зелина, Хорватия
29 563 м²
€ 886,890
ЗЕМЛЯ возле шоссе св. Елена – Загреб Продается земельный участок в Раковец общей площадью 29…
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