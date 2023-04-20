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Хорватия
Загребская жупания
Grad Sveta Nedelja
Земельные участки в Grad Sveta Nedelja, Хорватия
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8 объектов найдено
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Земельные участки
Strmec, Хорватия
10 000 м²
€ 800,000
I25502 Доктор. Франье Тугмана
Земельные участки
Novaki, Хорватия
9 028 м²
€ 330,000
I25293 Svetonedeljska
Земельные участки
Света Неделя, Хорватия
4 092 м²
€ 200,000
I24940 Козжак
Земельные участки
Strmec, Хорватия
6 700 м²
€ 370,000
I24895 Farkaševec
Земельные участки
Svetonedeljski Breg, Хорватия
7 584 м²
€ 371,600
I22308
Земельные участки
Света Неделя, Хорватия
1 540 м²
€ 75,000
I21558
Земельные участки
Света Неделя, Хорватия
700 м²
€ 64,900
I18414 Мала Раковица
Земельные участки
Svetonedeljski Breg, Хорватия
1 144 м²
€ 50,000
I19052 Виноградская улица
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