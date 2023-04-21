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Земельные участки в Grad Sisak, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Novo Selo, Хорватия
Земельные участки
Novo Selo, Хорватия
26 000 м²
€ 1,040,000
ПРОДАЖА, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗЕМЛЯ, 26 000 м2, SISAK-ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА. На земле есть вся возможн…
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