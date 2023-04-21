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Земельные участки в Grad Sinj, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Turjaci, Хорватия
Земельные участки
Turjaci, Хорватия
8 000 м²
€ 400,000
Сињ - Турјаци. Мы продаем участок под застройку 8000 м2 недалеко от деловой зоны в Дикмо. У…
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