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Земельные участки в Grad Senj, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Stinica, Хорватия
Земельные участки
Stinica, Хорватия
1 148 м²
€ 140,000
Земля с разрешением на виллу, 2-й ряд к морю, 1148 м2, Йосиновац, Стиница Редкое, уникальное…
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