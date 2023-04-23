Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. Ровинь

Земельные участки в Ровинь, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Ровинь, Хорватия
Земельные участки
Ровинь, Хорватия
18 940 м²
€ 1,287,920
Ровинь Продается сельскохозяйственная земля и лес площадью 18 940,00 м2 рядом с лагерем. У…
Земельные участки в Ровинь, Хорватия
Земельные участки
Ровинь, Хорватия
€ 126,000
Realting.com
Перейти