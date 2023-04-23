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Земельные участки в Риека, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Риека, Хорватия
Земельные участки
Риека, Хорватия
14 200 м²
€ 2,272,000
ПРОДАЖА, ЗДАНИЕ ЗЕМЛИ 14 200 м2, РУЖЕВИКА, РИДЖЕКА. Земля расположена в строительной зоне по…
Земельные участки в Риека, Хорватия
Земельные участки
Риека, Хорватия
2 505 м²
€ 500,000
Земля с видом на море и концептуальным проектом, Риека Земля под застройку общей площадью 25…
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