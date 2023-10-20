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Земельные участки в Город Пула, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в Город Пула, Хорватия
Земельные участки
Город Пула, Хорватия
Песчана Увала, деревня с чрезвычайно богатым туристическим и гастрономическим предложением, …
€500,000
Земельные участки в Город Пула, Хорватия
Земельные участки
Город Пула, Хорватия
Продается земельный участок в зоне строительства, ориентировочной площадью 4160 м2. Возможно…
€580,000
Земельные участки в Город Пула, Хорватия
Земельные участки
Город Пула, Хорватия
€310
Земельные участки в Город Пула, Хорватия
Земельные участки
Город Пула, Хорватия
€130
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